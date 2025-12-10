Kadıköy'de İnşaatta İşçi Çukura Düştü: İtfaiye Kurtardı

Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak | 10.45

Kadıköy'de bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan bir işçi, alanda açılan çukura düşerek yaralandı. Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonucu yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı; şantiye ve olay yeriyle ilgili incelemeler devam ediyor.

