Kadıköy'de kira krizi: Mahkeme 85 bin TL, kiracı 16.500 TL ödüyor

Kadıköy'de kira krizi mahkemeye taşındı

Acıbadem'de lüks dairede gerilim

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir lüks dairedeki kira uyuşmazlığı, tarafların mahkemeye başvurmasıyla gündeme geldi. İddialara göre mahkemenin belirlediği 85 bin TL rayiç bedele rağmen kiracı aylardır yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor.

Ev sahibi, kiracının daireyi satışa çıkarıldığında gelen potansiyel alıcıların önünden çekinmemek için evi kasıtlı olarak dağınık, kirli ve bakımsız gösterdiğini öne sürüyor. Bu nedenle satış süreci engelleniyor, evin gerçek değeri ve alıcı ilgisi zarar görüyor.

Emlakçının iddiaları ve dava süreci

Dairenin satışından sorumlu emlakçı Nilüfer Kaz, mahkemenin rayiç bedeli olarak 85 bin TL tespit ettiğini, ancak kiracının istinafa gitmesi üzerine davanın sürdüğünü aktardı. Kaz, istinaf süreci nedeniyle davanın uzadığını ve kiracının bu süre boyunca düşük kirayı ödemeye devam edeceğini ifade etti.

Nilüfer Kaz, olayla ilgili olarak şöyle konuştu: "1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek, şu ana kadar da 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Henüz geriye dönük borçlarını da ödemedi ve bunlara da itiraz etti."

Satışların engellendiği iddiası

Kaz, kiracının evi özellikle alıcı getiren günlerde kötü durumda gösterdiğini ve pencereleri, perdeleri kapatarak evi karanlık hale getirdiğini söyledi. Kaz, "Panjurları yarı yarıya kapatıyor; pencerelerin, perdelerin hepsini kapatarak hiç kimse burayı satın almasın istiyor. Çünkü eğer biri satın alırsa doğal olarak mahkeme kararıyla kendisini çıkartabilir. Burada ciddi anlamda bir ticarete engel olma söz konusu" dedi.

Emlakçı ayrıca aynı binada benzer daireler için rayiçlerin 85-95 bin TL aralığında olduğunu, benzer koşullardaki başka bir kiracının mahkeme sürecine gitmeden 95 bin TL ödediğini belirtti. Kaz, benzer uygulamalar nedeniyle ev sahiplerinin hem maddi hem manevi zarara uğradığını vurguladı.

Güncel durum

Dava şu anda istinaf aşamasında ve süreç devam ediyor. Kiracı konuyla ilgili açıklama yapmadı.

