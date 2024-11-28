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Kadıköy'de Kuyumcuda 2 Kilo 600 Gram Altın Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Kadıköy'deki kuyumcuda 2 kilo 600 gram altın çalan 2 zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:40
Kadıköy'de Kuyumcuda 2 Kilo 600 Gram Altın Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Kuyumcuda Darbe ve Altın Çalışması

Kadıköy'de bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibini darbedip 2 kilo 600 gram altın çalan 2 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı. Olay, 18 Ekim tarihinde Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti.

Kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, A.D. (72) isimli iş yeri sahibini etkisiz hale getirerek, 2 kilo 600 gram altın çaldı. Ekipler, yapılan incelemede şüphelilerin olay yerinden yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Güvenlik Kameralarıyla Yakalanma

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışması yaparak zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerden Erkan E. (54), Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinde 5 bin avro ve 38 bin 700 lira ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda diğer şüpheli Ümit T. (37) de gözaltına alındı.

Soruşturmada Öne Çıkan Bilgiler

Sorgulama sırasında, Erkan E.'nin daha önce 2 ayrı dosyadan arandığı ve toplamda 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ümit T.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık esnasında iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin müşteri gibi içeri girişi ve ardından hırsızlık işlemleri yer almakta. Uygulanan yöntemler ve ekiplerin hızlı müdahalesi, hırsızların kısa sürede yakalanmasını sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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