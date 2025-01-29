Kadıköy'de Kuyumcudan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Hırsızlık Olayı

Kadıköy'de, bir kuyumcudan 104 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takı çalma olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Olay, 31 Aralık gecesi Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak'taki A.U.'ya ait kuyumcu dükkanında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde kuyumcuya giren 4 kişi, yanında getirdikleri sahte plakalı bir otomobil ile olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalarla şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalanmalarını sağladı.

Şüphelilerin Sabıka Kaydı

Yapılan incelemelerde, tutuklanan şüphelilerden S.G.Y. (19) 15, E.Y. (19) 12, S.D. (19) 10 ve M.Ö. (24) 2 suç kaydına sahip olduğuna tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kamu Düzeni ve Güvenlik

Kadıköy'deki bu hırsızlık olayı, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.