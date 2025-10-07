Kadıköy Merdivenköy'de Bodrum Katı Yangını: 20 Kişi Dumandan Etkilendi, 4 Hastaneye Kaldırıldı

Kadıköy Merdivenköy'de bir binanın bodrumunda çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi; 4'ü hastaneye sevk edildi, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 04:08
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 04:08
Kadıköy Merdivenköy'de bodrum katı yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

Olay ve müdahale

Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, oluşan yoğun dumanla binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 20 kişi olduğu bildirilirken, bu kişilerden 4'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Dumandan hafif şekilde etkilenen 16 kişi ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

