Kadıköy Suadiye'de 8 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Kadıköy Suadiye'de 8 katlı binanın 7. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:13
7'nci kattaki alevler üst kata sıçradı, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak adresindeki 8 katlı binanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir apartman sakini, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

