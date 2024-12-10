Kadın Futboluyla 'Kızlar Futbol Oynar' Algısını Yıkan Hakkarili Sporcular

Hakkarili Kadın Futbol Takımları Algıları Yıkıyor

Hakkari'den 3 kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ederek, 'kız çocukları futbol mu oynar?' algısını köklü bir şekilde değiştirmeye yardımcı oluyor. Hakkarigücü, 2017 yılından itibaren mücadele ettiği üst ligde 8 yıldır varlığını sürdürürken, Yüksekova Spor ise geçtiğimiz yıl kazandığı şampiyonlukla Kadınlar 1. Ligi'ne adım atmış durumda.

Toplumsal Destek ve Artan İlgi

Bu ekiplerin elde ettiği başarılar, özellikle Hakkari ve Yüksekova ilçesinde kadın futboluna olan bakışı değiştirmiştir. Kadın futbolcular, futbol oynamalarına karşı çıkanların desteğini kazanarak, branşa olan ilginin artmasını sağladı. Hakkarigücü, Yüksekova Spor ve 1936 Hayalkent Spor gibi takımlar, yetenekli kız çocuklarını altyapılarına kazandırırken, transferlerle de kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunuyor.

Altyapıya Verilen Önem

Hakkarigücü teknik sorumlusunun Cemile Timur, kadın futbolunun geçmişte zor zamanlar geçirdiğini belirtirken, şu anda durumun değiştiğini ifade etti. Timor, “Kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için emek veriyoruz. Şu an altyapıda 20 kızımız var.” diyerek ailelerin kız çocuklarını kulüplere teslim etmelerinin mutluluk verici olduğunu aktardı.

Olumsuz Bakış Açılarını Değiştirmek

Yüksekova Spor yardımcı antrenörü Kübra Şen, kadın futboluna yönelik olumsuz bakış açısını değiştirme çabası içinde olduklarını dile getirdi. Şen, “Kadın futbolu gelişime açık. Basın ve yayın, ilginin artmasında etkili oldu.” şeklinde konuştu.

Başarı ve Gelecek Hayalleri

Yüksekova Spor oyuncularından Nursel Özkan, “Kadınlar futbol mu oynar?' algısını kırdık.” diyerek Türk futboluna olan katkılarına dikkat çekti. 12 yaşındaki altyapı oyuncusu Firdevs Ezgi Şimşek ise, futbol oynamaya olan ilgisini arkadaşlarından ilham alarak geliştirdiğini belirtti.

Hakkari'deki kadın futbol takımları, gösterdikleri özveri ve aldıkları başarılarla yalnızca toplumsal algıları değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni nesil sporcuların yetişmesine de büyük katkılar sağlıyor.