Kadın gönüllü askerlere yönelik düzenleme kamuoyuna sunulacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, Yunanistan Genel Kurmaylığında düzenlenen etkinlikte kadın gönüllü askerler ile alakalı açıklama yaptı.

Bakan Dendias tarafından yapılan açıklamada nüfusun yarısının askerlik hizmetinden muaf olmasının tutarsızlığından bahsederken, bu kapsamda kadın gönüllü askerler konusunu değerlendirmeye aldıklarını belirtti.

Yunanistan'da 1977'den bu yana uygulanan bir yasada kadınların silahlı kuvvet komutanlarının verdiği emir ile birlikte askere çağırma yetkilerinin olduğunu hatırlattı. Bakan ilerleyen günlerde silahlı kuvvetler liderleri ile bir araya gelerek insan gücünün sadece silahlı kuvvetler personelinden oluşmadığını aynı zamanda gönüllü askerlerin de olabileceğini belirtti.

Bu kapsamda gönüllü askerlerin nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceklerine dair görüşlerini kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarını da sözlerine ekledi