Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Adım: Cezaevlerinde Erkek Dinlemeleri Yapılacak

Kadına Yönelik Şiddette Cezaevi Ziyaretleri Başlıyor

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atacaklarını duyurdu. Cevizoğlu, cezaevlerinde şiddet uygulayan erkeklerin yerinde dinlenmesi için ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

Şiddetin Kaynakları Üzerine Çalışmalar

Cevizoğlu, komisyonun asıl fonksiyonunun şiddetin kaynağını bulmak olduğunu belirterek, "Şiddet, psikososyal bir olgu. Hem sosyolojik hem de psikolojik yapıları var," diye ifade etti. Kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığı önlemek için mevcut düzenlemelerin gözden geçirileceğini vurguladı.

Kadınlardan Gelen Talep

Cevizoğlu, kendisinin komisyonun başkanı olarak atanmadığını, kadınların oylarıyla seçilerek bu görevi üstlendiğini belirtti: "Kadınlar bir erkeğin başkan olmasını istedi. Bu toplumsal bir sorunu çözmek için doğal bir durum."

Medyanın Rolü Araştırılacak

Komisyon ayrıca, televizyon dizileri ve programlarının kadına yönelik şiddet üzerindeki etkilerini de inceleyecek. Cevizoğlu, dijital dünyada ve geleneksel medya üzerinden yayılan şiddetin etkilerini araştıracaklarını sözlerine ekledi.

Cezasızlık Algısı ve Yapılacak Çalışmalar

Son dönemde toplumda yaygın olan cezasızlık algısının sorgulandığını belirten Cevizoğlu, "Cezasız kalan suç var mı? Türk Ceza Yasası'nda her şey düzenli," dedi. Şiddet olaylarına toplumsal, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Cevizoğlu, komisyonun önümüzdeki 3 ay içinde hızla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Cevizoğlu, bu süre zarfında kadınlar için daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak üzere öneriler geliştireceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.