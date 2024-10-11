Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş KTÜ'de Gerçekleştirildi

KTÜ'den Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) kadına yönelik şiddete karşı anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu etkinlik, üniversite öğrencileri tarafından organize edildi.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüş, Orman Fakültesi önünde başladı ve katılımcılar, ellerinde pankartlarla KTÜ Rektörlüğü'ne kadar ilerleyerek dikkat çekti.

Öğrenci Temsilcisinin Açıklamaları

Yürüyüş esnasında, KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sevde Nur Mezarcı, topluluğun adına açıklamalarda bulundu. Mezarcı, kadın cinayetlerinin günümüzdeki en büyük sorunlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Kadın haklarını savunmanın ve şiddeti kınamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Mezarcı, şöyle ifade etti:

"Kadınların özgürlüğü ve güvenliği sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. Kadınlarımızın güvende olduğu, hukukun arkasında olduğu bir toplum oluşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadınların nefesi hepimizin nefesidir."

Mezarcı, katledilen arkadaşları İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i de rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diledi.

Etkinlik Sonrası

Basın açıklamasının ardından, üniversite öğrencileri düşüncelerini dile getirerek etkinliği sonlandırdı.