Kadir Canpolat, Ağabeyi Tarafından Silahla Öldürüldü

Erzurum'da Trajik Olay: Kadir Canpolat Ağabeyi Tarafından Öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45), memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde, ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Çayırdüzü Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşi ile arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.

Tartışma kavgaya dönüşünce, M. Canpolat kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti. Ağır yaralanan Kadir Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13.00 sularında hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli M. Canpolat, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Valilikten Açıklama Geldi

Erzurum Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde 11.30 sularında, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, abisi M.C. ile ailevi sebeplerden dolayı önce sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi sonucu abi M.C. kardeşi Canpolat'ı silahla sol ayağı ve sol omzundan vurdu. Yaralı Canpolat, derhal Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir; fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Şüpheli olay yerinden kaçmış olup, JASAT ekiplerimiz tarafından suç aleti tabanca ile 12.30 sularında Pasinler ilçesinde yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.