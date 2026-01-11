Tekirdağ'da Yüksek Kesimler Karla Beyaza Büründü

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yağmur kara döndü; Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy'de arazi, çatı ve tarım alanları karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:19
Tekirdağ’ın yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yağmur yerini kara bıraktı ve bazı yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Etkilenen ilçeler ve yağışın seyri

Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtirken, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmaları istendi. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde ise yağışın aralıklı sağanak şeklinde sürdüğü öğrenildi.

