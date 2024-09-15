Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Kurtuluşunun 106. Yılı

Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü Kurtarışı

Azerbaycan, 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla önemli bir anma gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluşunu hatırlatarak, Türk ordusunun bu süreçteki kahramanlığını vurguladı.

Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Türkiye kardeşlik tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılan 15 Eylül'de, Bakü'nün işgalden kurtuluşu uğruna şehit olan tüm kardeşlerimizin aziz hatırasını minnetle anıyoruz," ifadelerine yer verdi.

Tarihsel Bağlam

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlık ilan ettikten sonra, 4 Haziran 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile Batum'da bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgaline karşı Osmanlı'dan destek talep etti.

Kafkas İslam Ordusu'nun Kuruluşu

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve çevresinin kurtarılması için görevlendirildi.

Bakü'nün Kurtuluşu

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren yoğun çatışmalar sonucunda Bakü'yü özgürleştirdi. Bu tarihte, halk Osmanlı askerlerini coşkuyla karşıladı ve şehirde bir geçit töreni düzenlendi.

Şehitler ve Miras

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için 1130 şehit verdi. Bu kahramanlık, Türk-Azerbaycan ilişkilerinin unutulmaz bir parçası olarak tarih sahnesindeki yerini almaktadır.