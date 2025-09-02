Kağıthane'de Freni Boşalan Panelvan İnşaat Alanına Girdi

Kaza, Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru inerken meydana geldi

Kağıthane'de freni boşalan bir panelvan, önce bir araca çarptı ardından bir inşaat alanına girerek durdu.

Olay, Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru yokuş aşağı ilerleyen 34 NL 3488 plakalı panelvanın freninin boşalması sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan araç hızla ilerlerken önce 34 YJ 1230 plakalı hafif ticari araca çarptı; sonrasında bir inşaat alanına girerek durabildi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak panelvanda hasar oluştu.

Panelvan, olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

