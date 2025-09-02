DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Kağıthane'de Freni Boşalan Panelvan İnşaat Alanına Girdi

Kağıthane'de freni boşalan 34 NL 3488 plakalı panelvan önce 34 YJ 1230 plakalı araca çarptı, ardından inşaat alanına girerek durdu; yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:56
Kağıthane'de Freni Boşalan Panelvan İnşaat Alanına Girdi

Kağıthane'de Freni Boşalan Panelvan İnşaat Alanına Girdi

Kaza, Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru inerken meydana geldi

Kağıthane'de freni boşalan bir panelvan, önce bir araca çarptı ardından bir inşaat alanına girerek durdu.

Olay, Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru yokuş aşağı ilerleyen 34 NL 3488 plakalı panelvanın freninin boşalması sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan araç hızla ilerlerken önce 34 YJ 1230 plakalı hafif ticari araca çarptı; sonrasında bir inşaat alanına girerek durabildi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak panelvanda hasar oluştu.

Panelvan, olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kağıthane'de freni boşalan panelvan, bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girdi.

Kağıthane'de freni boşalan panelvan, bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girdi.

Kağıthane'de freni boşalan panelvan, bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girdi.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
4
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter