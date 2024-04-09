Kağıthane’de iki grubun silahlı çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan çatışma, dün akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane’nin Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre içerisinde büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Yaşanan çatışma sonrasında 4 kişi yaralandı ve yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. (20) ve M.A. (30) hayatını kaybetti. Çatışmada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Yaşananlar sonrasında polis, olay yerine gelip inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak Kağıthane Kaymakamlığı da açıklamada bulundu. Açıklamada, yaşanan olayların alacak verecek meselesinden çıktığına, çatışma sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiğine yer verildi. Ayrıca emniyet güçlerinin olay yerinde 40 adet boş kovan bulmuş olduğu da belirtildi.

Kaymakamlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da ifade etti.