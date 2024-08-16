Kağıthane'de Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Silahlı Yaralama Olayı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Y.A. (22) isimli genç, kafasına silahla ateş edilerek ağır yaralandı. Emniyet güçleri, bu ciddi olayla ilgili olarak kapsamlı bir araştırma başlattı.

Şüphelinin Yakalanması

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, şüphelinin Ö.F.Y. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Ö.F.Y.'nin, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Y.A. ile tartışma yaşadığı ve ardından saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Y.A., olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, şüpheli kasten öldürmeye teşebüs suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Ö.F.Y.'nin motosikletin sepetinden silahı alarak Y.A.'ya ateş etmesi ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görüldü.