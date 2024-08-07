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Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:04
Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Ortabayır Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Bu kapsamda, evde gerçekleştirilen aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ile çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucunda, 1 kilo 163 gram uyuşturucu madde, hassas bir terazi, 2000 adet şeffaf poşet, paketleme makinesi, cep telefonu ve bir miktar nakit para bulundu.

Şüphelinin Durumu

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.E., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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