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Kağıthane'deki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:55
Kağıthane'deki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandı.

Yangının başlaması üzerine çevredekiler hemen durumu ihbar etti. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa bir süre içinde kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz araştırılmakta olup, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

İstanbul Kağıthane'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

İstanbul Kağıthane'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

İstanbul Kağıthane'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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