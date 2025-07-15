Kahire'de 15 Temmuz Anma Töreni: Büyükelçi Salih Mutlu Şen'den Vurucu Mesajlar

Kahire'de 15 Temmuz Anma Etkinliği

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlam dolu bir anma programı gerçekleştirdi. Elçilik konutunda düzenlenen etkinlikte, elçilik çalışanları önce Kahire Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada, 1. Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nde şehit düşen 4 bin 500 Türk ile 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Elçilikten Zaferin Adı Türkiye Teması

Bu yılki etkinliğin teması “Zaferin Adı Türkiye” olarak belirlendi. Saygı duruşunun ardından Türk ve Mısır milli marşları çalındı. 15 Temmuz şehitleri anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam eden törende, şehitlik defteri Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından imzalandı.

Büyükelçi Şen'in Mesajları

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, törende yaptığı konuşmada, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Türkiye’de meşum darbe girişiminin ardından 9 yıl geçmiş olmasına rağmen hafızalarda izlerinin hala taze olduğunu” belirtti. Türk halkının çelik pençeli elleriyle demokrasinin kaderini 15 Temmuz'da değiştirdiğine dikkat çeken Şen, “Türk demokrasisi 15 Temmuz 2016'da olgunluğunu kanıtladı” dedi.

Şen, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016’da büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü ifade ederek, “Bundan sonra Türkiye, milletimizle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirilecek” diye konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin tarihinde birçok darbe girişimi yaşandığını hatırlatırken, bu tecrübelerden hareketle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için halkın ortak irade gösterdiğini vurguladı.

Bölgesel Barış ve İş Birliği Vurgusu

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Filistin'deki barış süreçlerine katkı sağladığını ve hem Türkiye hem de Mısır arasındaki ekonomik iş birliğinin giderek derinleştiğini belirtti. Kahire'deki etkinliğe çeşitli ülkelerden büyükelçiler, akademisyenler ve iş insanları katıldı. Bu da, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve iş birliği için kararlılığını pekiştirdi.

Etkinlik, Türk ve Mısır halklarının ortak geçmişlerinden ilham alarak, her iki ülkenin gelecekte ekonomik ve kültürel alanlarda birlikte büyümek için yalnızca iş birliğine dayanan bir sürecin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen törende, şehitler anısına saygı duruşunun ardından Türkiye ve Mısır milli marşları okundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen törende, şehitler anısına saygı duruşunun ardından Türkiye ve Mısır milli marşları okundu.