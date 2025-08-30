Kahire'de 30 Ağustos Ordu Günü: Türkiye-Mısır Savunma İşbirliği Öne Çıktı

Kahire'de 30 Ağustos Ordu Günü kutlandı

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü vesilesiyle büyükelçilik konutunda Ordu Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte resmi konuklar, diplomatik temsilciler ve geniş bir davetli topluluğu bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar

Programa Mısırlı seçkin konuklar, farklı ülkelerden büyükelçiler, çok sayıda askeri ataşe, Türk vatandaşları ve Mısırlı basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen’in konuşması

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, açılış konuşmasında Türk ordusunun Mısır ordusu gibi dünyanın en güçlü ve en saygın orduları arasında yer aldığını belirtti. Şen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk sınırları ve vatanının güçlü savunmasını sürdürdüğünü, caydırıcılığını üst düzeyde tuttuğunu ve NATO ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla barış ve güvenliğe katkı sunduğunu vurguladı.

Şen, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlilik ve kendine yeterlilik oranının %85 seviyesine ulaştığını, bu kapasite ve teknolojinin başta Mısır olmak üzere dost ve müttefik ülkelere paylaşıldığını ifade etti.

Savunma sanayii işbirliği ve projeler

Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma sanayii işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, Mısır’ın Arap Sanayileşme Örgütü, Savunma Bakanlığı askeri fabrikaları, Askeri Üretim Bakanlığı fabrikaları ve Kadir fabrikası gibi altyapılarının güçlü bir kapasite sunduğunu söyledi. Bu altyapının iki ülke arasında imalat, teknoloji ve yenilik alanında işbirliği için büyük fırsatlar yarattığını kaydetti.

Şen ayrıca, Türk HAVELSAN firması ile Arap Sanayileşme Örgütü arasında imzalanan, dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava aracı üretimini öngören anlaşmanın ikili işbirliğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türkiye’nin EDEX Fuarı’na geçen yıl 24 firma ile katıldığını, bu yıl ise 70’i aşkın firma ile katılım sağlayacağını belirterek savunma sanayine verilen önemi gösterdi.

Askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik

Şen, geçen yılın Türkiye ile Mısır arasında askeri işbirliği açısından olumlu gelişmelere sahne olduğunu hatırlatarak, Mısır Genelkurmay Başkanının Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve uzun yıllar sonra iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Büyükelçi, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelliği, ehliyeti, tarihi ve gelenekleriyle ülkenin en güçlü kurumu olduğunu; hem Türkiye’de hem de dünyada takdir edildiğini söyledi. Türk ve Mısır ordularının bölgelerinde istikrar ve güvenliğin teminatı olduğunu, her iki ordunun da çeşitli risk ve tehditlere karşı caydırıcılığını muhafaza etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şen son olarak, Türk ve Mısır ordularının gelenek ve disiplin açısından birbirlerine çok benzediğini ve tarihsel köklerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

