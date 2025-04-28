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Kahire'de Fotomaraton Ödül Töreni Büyük İlgi Gördü

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde Fotomaraton yarışması ödülleri sahiplerini buldu, katılımcılar tarihi mekanları fotoğrafladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:06
Kahire'de Fotomaraton Ödül Töreni Büyük İlgi Gördü

Kahire'de Fotomaraton Ödül Töreni Düzenlendi

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Fotomaraton Kahire" ödül töreni, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Başkent Kahire'de gerçekleşen etkinlikte, 100'ü Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 250 fotoğrafçı bir araya geldi. Katılımcılar, iki gün boyunca Kahire'nin sokaklarını ve kentin tarihi ile kültürel mekânlarını fotoğraflamak için yarıştı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Fotomaratonda, cep telefonu ve dijital fotoğrafçılık kategorilerinde dereceye giren ilk üç fotoğrafçı ödüllendirildi. Şeref ödülleri, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türk turistlerin ve fotoğrafçıların Kahire ziyaretinin medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandıracağını vurguladı. Bu durumun, Mısır'ın özellikle Kahire'nin kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kahire'nin Kültürel Zenginliği Gözler Önünde

Büyükelçi Şen, Kahire'nin Türk öğrenciler ve emekliler için ideal bir destinasyon olduğunu belirterek, Salahaddin Eyyubi Kalesi, Mehmed Ali Paşa ve Süleyman Paşa camileri ile Memluk dönemi cami ve türbelerinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi. İmam Şafii Camisi ve Türbesi'nin Türk heyetleri için özel bir öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Türk fotoğrafçıların Mısır'ın kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmaya yönelik gayretlerinin Mısır Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmesini umduğunu kaydeden Şen, etkinliğin ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini belirtti.

Coşkun Aral: Kahire'nin Eşsiz Güzellikleri

FOTON Başkanı Coşkun Aral, Mısır'ın Orta Doğu'daki ikinci durağının Kahire olduğuna dikkat çekerek, bu şehrin kalbinde çok özel bir yere sahip olduğunu anlattı. Aral, Kahire sokaklarında geçirdiği yıllar boyunca her gezisinde yeni keşifler yaptığını ifade etti.

Aral, Kahire'de sunulan eşsiz fotoğraf karelerinin jüri üyeleri için seçim yapmayı zorlaştırdığını belirterek, bu etkinliğin hem katılımcılar hem de destekleyenler için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde...

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "Fotomaraton Kahire" etkinliği ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüller, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda) ve FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral tarafından takdim edildi.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde...

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde "Fotomaraton Kahire" etkinliği ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüller, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda) ve FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral tarafından takdim edildi.

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