Kahire'de 'Nil'den Boğaziçi'ne' Arp Konseri: Türkiye-Mısır 100. Yıl

Diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına özel müzik buluşması

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen arp konseri, iki ülkenin ortak kültürel mirasını müzikle buluşturdu. Etkinlik, Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve eşi Ayşen Balçık Şenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

'Nil'den Boğaziçi'ne isimli konserde Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile Mısırlı ünlü arp sanatçısı Menal Muhyiddin aynı sahneyi paylaştı. Konser programında ayrıca Türkiye’den Seymen Özdeniz ve Mısır’dan Doha El Guerzavi de yer aldı.

Etkinlikte ağırlıklı olarak Türk müziğinden popüler eserler seslendirilirken, davetliler konseri büyük beğeniyle izledi. Konsere Mısır’ın sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı; aralarında eski Mısır Sivil Havacılık Bakanı Amiral Muhammed Abbas, Mısır Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Hazim Ömer ile sanatçılar Mahmud Hemide ve Cemal Süleyman da yer aldı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, açılış konuşmasında konukları selamlayarak, iki ülkenin önde gelen arp sanatçılarını aynı sahnede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, konser fikrinin Mısırlı sanatçı Menal Muhyiddin’den geldiğini belirtti ve diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle çok sayıda kültürel etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Şen, iki ülke müziklerinin tarih boyunca birbirini etkilediğine dikkat çekerek: "19. yüzyılın sonlarında Osmanlı-Türk müziği Mısır müziğini etkilerken, 1940’lar ve 1950’lerde Mısır müziği de Türk müziği üzerinde önemli bir etki bırakmıştır."

Büyükelçi Şen, geleceğe dönük beklentilerini de paylaştı; imzalanması temenni edilen bir kültür anlaşması ile bu tür ortak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin müzik dışında hat, el yazmaları, kültürel eserlerin korunması, soyut kültürel mirasın yaşatılması ve ortak sinema-televizyon projelerine de yansımasını umduğunu söyledi.

UNESCO Genel Direktörlüğü seçimlerine de değinen Şen, Mısır’ın adayı Halid El Enani’nin hem kişisel nitelikleri hem de Mısır’ın köklü medeniyetini temsil etmesiyle görevi hak ettiğini belirtti. Şen, Enani’nin seçilmesi halinde Anadolu ve Mısır coğrafyasının UNESCO desteğiyle daha fazla kültürel işbirliğine sahne olacağına inandığını aktardı.

Etkinlik kapsamında Büyükelçi Şen, gelecek haftalarda Gazze konulu karikatür ve hat sergisi ile Manyal Sarayı’nda ney konseri gibi yeni kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini duyurdu.

