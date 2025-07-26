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Kahramankazan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Toprağa Verildi

Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 16:00
Kahramankazan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Toprağa Verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Veteriner Hekim Refika Gül (31), kızı Zeynep Gül (5) ve kardeşi Diyetisyen Hatice Kübra İlkutlu (26) için Ulu Cami'de anma töreni yapıldı.

Cenaze merasimine; hayatını kaybedenlerin aileleri, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Refika Gül, Zeynep Gül ve Hatice Kübra İlkutlu'nun cenazeleri öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.

Kaza, Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında dün gerçekleşti. 34 FT 1122 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından Refika Gül, Zeynep Gül ve Hatice Kübra İlkutlu yaşamını yitirirken, sürücülerden A.D. ve B.A. ise yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Veteriner Hekim Refika Gül, (31) kızı Zeynep Gül (5) ve kardeşi Diyetisyen Hatice Kübra İlkutlu (26) için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Veteriner Hekim Refika Gül, (31) kızı Zeynep Gül (5) ve kardeşi Diyetisyen Hatice Kübra İlkutlu (26) için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

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