Kahramanmaraş Afşin'de Eşini Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

Afşin'de Mustafa Y., eşi Ş.Y.'yi bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı kadın Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:00
Olayın Detayları

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Kale Mahallesi Hacı Murat Sokak'ta Mustafa Y. ile eşi Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Y. bıçakla Ş.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ağır duruma düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde müdahale eden polis ekipleri, şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

