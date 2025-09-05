Kahramanmaraş Afşin'de Eşini Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı
Olayın Detayları
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Kale Mahallesi Hacı Murat Sokak'ta Mustafa Y. ile eşi Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Y. bıçakla Ş.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ağır duruma düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde müdahale eden polis ekipleri, şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
