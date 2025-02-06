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Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor

Mesut Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle kızı Irmak Leyla'nın kaybını her geçen gün daha derin hissediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:00
Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor

Kahramanmaraş depreminin etkileri sürüyor

6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler, Kahramanmaraş'ta yaşayan Mesut Hançer için her geçen gün tazeliğini koruyan bir acıya dönüştü. Enkaz altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu anı ile hatırlanan Hançer, depremin ikinci yılında kızı ile ilgili duygularını paylaştı.

“Ateş hiçbir zaman sönmüyor”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hançer, "6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşıyoruz. Geçen günlerde kızıma mezar ziyareti yaptım. 2 sene geçti, ama acısı hiç geçmiyor, günden güne daha da derinleşiyor." diyerek duygularını ifade etti.

İz bırakan anılar

Oğluyla çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Hançer, "Kızımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi. Burada yatması bile çok zor geliyor. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Her gün kızımın dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesut Hançer, her gün gözlerinin önünden gitmeyen kızı için duyduğu özlemi dile getirerek, acısının zamanla azalmadığını vurguluyor.

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