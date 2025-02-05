Kahramanmaraş Depremlerinin İki Yılında Sorumlular Yargılanıyor

Kahramanmaraş Depremlerinin İki Yılı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların yapımında kusurları olan sanıkların yargılaması sürüyor. Deprem Suçları Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturmalar sonucunda, bazı davalar karara bağlandı, bazılarında ise sona gelindi.

Ölüm ve Yaralanmalarla İlgili Soruşturmalar

Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarınca oluşturulan Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenler hakkında detaylı soruşturmalar gerçekleştirdi. Adana'da yıkılan Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün gibi apartmanlarda 418 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirlendi.

Jeoloji ve inşaat mühendisleri ile akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetleri, yıkılan 11 binanın zemininde gerçekleştirdikleri jeoteknik deney yöntemi ile yapıların performans analizlerini yaptılar. Laboratuvar testleri, binaların deprem dayanıklılığını geçemediğini gösterdi.

Adana'da Yargı Süreci

Binaların yıkılmasında kusurları nedeniyle 21 sanık hakkında dava açıldı. Örneğin, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan dolayı 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay'da Durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'da, merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalarda 17,615 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 750 şüpheli arasında 196'sının yaşamını yitirdiği öğrenildi. 554 sanık hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan iddianame hazırlandı.

Osmaniye ve Diyarbakır'daki Gelişmeler

Osmaniye'de ise 273 bina yıkılarak 1010 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 43 sanık hakkında hazırlanan iddianameler kabul edildi. Aynı zamanda, Diyarbakır’da da çeşitli apartmanların çökmesi sonucu yargılanan sanıklara, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalar verildi.

Hatay'da çok sayıda can kaybına neden olan 15 katlı Rönesans Rezidans ile 600 Evler Sitesi'nin yıkımına yönelik davalar, ilgili mahkemelerde sürdürülüyor. Bu süreç, Türkiye'de yapı güvenliği konusunda gözlerin tekrar çevrilmesine neden oldu.