Kahramanmaraş Depremzedeleri için KOBİ Destek Kredisi: 500 Milyon Dolar Geliyor

Kahramanmaraş Deprem Bölgesindeki KOBİ'lere Destek Kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelere yönelik KOBİ'lere destek olacak önemli bir kredi duyurusunda bulundu. Dünya Bankası'ndan alınan 500 milyon dolarlık finansmanın, hem yatırım hem de işletme kredileri olarak kullanılacağını belirten Öztop, bu kredilerin yılın ikinci yarısında kullandırılması hedefleniyor.

Finansmanın Kapsamı

Öztop, deprem sonrası gıda güvenliği gibi konularda daha önce sağlanan kredilere değinerek, bölgedeki işletmeleri önceliklendirdiklerini ifade etti. 500 milyon dolarlık kaynak ile KOBİ'lerin hem yatırım hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını gidereceklerini sözlerine ekledi.

Seçici Kredi Süreci

Kredi süreçlerinde ticari bankalara göre daha seçici olmayı planladıklarını vurgulayan Öztop, yabancı para cinsinden kredi verme hedefinin bulunmasına rağmen, Türk lirası swap ile destek imkanı sağlanacağını belirtti. Bu sayede, bölgedeki kayıtlı istihdamın artırılmasının amaçlandığı da ifade edildi.

Kredi Üst Limiti ve Kullanım Alanları

Genel Müdür Öztop, bu kredi özelinde maksimum 20 milyon dolar üst limit ile kullanılabileceğini açıkladı. Yabancı para kullanabilen işletmelerin öncelikli olacağı ancak Türk lirasından da imkan sağlanacağını belirtti.

Geleceğe Dair Projeksiyonlar

Öztop, yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomi alanlarındaki projelere yönelik çalışmalarının devam ettiğini, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Bu kaynakların özellikle Türkiye'deki sanayicilere yönlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Genel olarak önceliklendirilmiş bölgedeki KOBİ’lere katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir strateji planladıklarını belirten Öztop, yıl içerisinde verimli bir döneme girileceğine inandığını vurguladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, AA muhabirine TKYB'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, AA muhabirine TKYB'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.