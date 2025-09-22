Kahramanmaraş Elbistan'da Özel Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunun 6. katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; yurtta öğrenciler yoktu, hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:07
Olay yerinde itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunun 6. katındaki depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenle 6. kata ulaşan ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında öğrencilerin bulunmadığı yurtta hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

