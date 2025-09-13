Kahramanmaraş Göksun'da Devrilen Otomobil: Sürücü İlhan Demir Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil devrildi ve sürücü İlhan Demir (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili ekipler sevk edilerek inceleme başlattı.

Kaza Yeri ve Araç

Kaza, Göksun-Kahramanmaraş eski kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. 46 AAD 974 plakalı otomobili kullanan İlhan Demir'in kontrolü kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Müdahale ve Sonuç

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.