Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Anıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, kentte yapılan törenlerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Törenlerin Başlangıcı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden gerçekleştirilen top atışları ile resmen başladı. Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen tören kapsamında, Türk bayrağına kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından "Sönmez Bu Ocak" temalı kısa film gösterimi yapıldı.

Vali Ünlüer'in Anlamlı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, burada yaptığı konuşmada, 12 Şubat'ın sadece bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda inancın, vatan sevgisinin ve millet bilincinin simgesi olduğunu vurguladı. Vali Ünlüer, "Maraş halkı, destek almadan, yalnızca inancıyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Bu destan, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan bir zaferdir" dedi.

Ünlüer, yaşanan büyük deprem felaketine de değinerek, "Bu topraklar, sadece kahramanlıkları değil, acıları da barındırmaktadır. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketiyle şehrimiz ağır yaralar aldı. Ancak, atalarımızdan aldığımız ruhla Kahramanmaraş’ı yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurucu Sözleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremin yaralarına dikkat çekerek, "Bu kadim şehir, istiklali için can veren kahramanların destanına şahit olmuştur. Bugün de aynı inançla buradayız. Kaybımızın hüznü içimizi burkuyor ama biliyoruz ki biz, yıkılmayanların torunlarıyız" dedi.

Etkinliğe Katılan Protokol Üyeleri

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Tuba Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve birçok siyasi parti temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.