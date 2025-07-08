Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkusu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde (KİÜ) eğitim hayatını tamamlayan yaklaşık 260 öğrenci, mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı. Mezuniyet töreni, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şehitler Anısına Saygı Duruşu

Törende, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ın Mesajı

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, tedavisi süren yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulundu.

Bakan, mezun olan öğrencilere yönelik olarak: "Üniversite hayatınız boyunca gösterdiğiniz emek ve azmin bir sonucu olarak bugün mezun oluyorsunuz. Bu bir son değil, hayat yolculuğunuzun yeni bir safhasıdır. Sizlerden ricam, aldığınız eğitimi, mesleki bilgi ve becerilerinizi insanlığa, milletimize ve bu topraklara hizmet etmek için kullanmanızdır. Ahlaki ve etik değerlere, hukuka ve hakkaniyete bağlı kalmayı unutmayın." dedi.

Milletvekili İrfan Karatutlu'dan Mesaj

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Irfan Karatutlu da törende yaptığı konuşmada, şehit askerler için rahmet diledi ve "Hep birlikte aynı acıyı yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı. Karatutlu, mezun öğrencileri de başarılarından dolayı tebrik etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından, fakültelerden birinci olan öğrenciler ödüllerini ve mezuniyet belgelerini aldı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve diğer yetkililer de katıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 260 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende, dönem birincisi Sibel Yakışır, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (solda) ve Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun (sağda) eşliğinde yaş kütüğüne plaket çaktı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 260 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende, dönem birincisi Sibel Yakışır, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan (solda) ve Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun (sağda) eşliğinde yaş kütüğüne plaket çaktı.