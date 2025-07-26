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Kahramanmaraş Onikişubat'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:43
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Çamlıbel Mahallesi kırsalında çıkan bir orman yangınına sahne oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, hızla büyüyen yangına müdahale etmek amacıyla hem havadan hem de karadan çalışmalar sürdürülüyor.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın ihbarının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve kara ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda.

Yangının söndürülmesi için gerçekleştirilen müdahale çalışmaları devam ederken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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