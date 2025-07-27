Kahramanmaraş Orman Yangınına Müdahale İkinci Gününde Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının çıktığı Çamlıbel Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Yangına Müdahale İçin Geniş Ekip Seferberliği

Yangına müdahale eden ekipler arasında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye aracı, 38 arazöz ve 7 ilk müdahale aracı yer alıyor. Ayrıca, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personel de yangın söndürme çalışmalarına katılmaktadır.

Bölgede yürütülen müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden de arazöz ve iş makineleriyle destek sağlanıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin özverili çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.