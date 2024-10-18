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Kahramanmaraş Reyyan Apartmanı Davası Süreçleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:32
Kahramanmaraş Reyyan Apartmanı Davası Süreçleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Reyyan Apartmanı Davası

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu yıkılan Reyyan Apartmanı'nda, 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Duruşma Bilgileri

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık Nasuh A. ve taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, binanın çökmesiyle kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını savunarak 19 aydır cezaevinde olduğunu ve tahliye talebinde bulundu.

Diğer tutuklu sanık Harun Gümüşer ise, bilirkişi raporlarının eksik ve hatalı hazırlandığını savundu. Gümüşer, bu durumun mahkemeyi yanıltmış olabileceğini öne sürdü.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan da, bilirkişi raporundaki çelişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yeni bir bilirkişi raporu hazırlatılmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

Müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine devredilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Ocak 2025’e ertelendi.

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