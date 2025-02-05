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Kahramanmaraş'ta 110 Saat Sonra Kurtarılan Depremzede Emrullah Bingöl ile Görüştü

Depremin 2. yılında Halil Korkmaz, 110 saat sonra kurtaran Emrullah Bingöl ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:25
Kahramanmaraş'ta 110 Saat Sonra Kurtarılan Depremzede Emrullah Bingöl ile Görüştü

Kahramanmaraş'ta 110 Saat Sonra Kurtarılan Depremzede Emrullah Bingöl ile Görüştü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler, birçok insanın hayatını derinden etkiledi. Bu felakette, Halil Korkmaz, enkazdan 110 saat sonra kurtarıldı. Kendisi, Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurtuluş Anı ve Duygusal Mesajlar

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazından 110'uncu saatte çıkarılan Halil Korkmaz, görüşmesinde, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Emrullah Bingöl, "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için bir mucizeydi. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli." şeklinde duygularını ifade etti.

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