Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek, 6 yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta hafif ticari araç ile iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:43
Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek, 6 yaralı

Olayın Özeti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 AD 425 ve 46 HV 326 plakalı otomobiller ile 27 VD 906 plakalı hafif ticari araç, Dadağlı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çarpıştı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i...

