Kahramanmaraş'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Oluştu

Kahramanmaraş'ta Deprem Sarsıntısı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bugün saat 14.41'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre, 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Dulkadiroğlu olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Yapılan açıklamalara göre, bu sarsıntının derinliği 10,53 kilometre olarak tespit edildi. Kahramanmaraş halkı için endişe yaratan bu durum, yetkililerin anlık durum değerlendirmesi yapmasına yol açtı. Gelişmeleri Takip Edin

AFAD ve ilgili ekiplerin yanı sıra yerel yönetimler, depremin etkilerini ve olası hasar durumunu değerlendirmek üzere hızlıca harekete geçti. Bu tür olaylar, bölgedeki afet yönetimini artırmaya yönelik çalışmaların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.