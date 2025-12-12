DOLAR
Kahramanmaraş'ta 4 Şüpheli Yakalandı: Tarihi Eser, Makaron ve Cep Telefonu Kaçakçılığı

Kahramanmaraş'ta KOM ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı; 59 sikke, 6 cep telefonu ve 160 bin boş makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:38
Operasyon Detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 59 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, 6 adet farklı markalarda cep telefonu ve 160 bin adet boş makaron bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

