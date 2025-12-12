Kahramanmaraş'ta 4 Şüpheli Yakalandı: Tarihi Eser, Makaron ve Cep Telefonu Kaçakçılığı

Operasyon Detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 59 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, 6 adet farklı markalarda cep telefonu ve 160 bin adet boş makaron bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER