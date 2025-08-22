DOLAR
Kahramanmaraş'ta 6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta KOM ekipleri, Göksun üzerinden getirildiği belirlenen araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 milyon makaron ele geçirip S.G.'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:34
Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Göksun ilçesi üzerinden Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çevre yolunda önlem alan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 milyon makaron buldu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

