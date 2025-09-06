DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, Onikişubat'ta kontrollü yıkımlarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:25
Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkımı Kahramanmaraş'ta aralıksız sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde zarar gören binaların kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yetkililer koordinasyonunda devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkım sonrası oluşan enkaz, belirlenen döküm alanlarına taşınıyor ve bölgedeki temizleme çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor.

Yetkililer, yıkım işlemlerinin güvenlik önlemleri kapsamında dikkatle gerçekleştirildiğini ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı