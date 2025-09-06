Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkımı Kahramanmaraş'ta aralıksız sürüyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde zarar gören binaların kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yetkililer koordinasyonunda devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkım sonrası oluşan enkaz, belirlenen döküm alanlarına taşınıyor ve bölgedeki temizleme çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor.
Yetkililer, yıkım işlemlerinin güvenlik önlemleri kapsamında dikkatle gerçekleştirildiğini ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.
