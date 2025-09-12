Kahramanmaraş'ta atış poligonundan tabanca ve fişek çalan zanlı tutuklandı

Olay ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren özel atış poligonundan 2 tabanca ve yaklaşık 500 fişek çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan planlı soruşturmada zanlının 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E. olduğu ve Ahır Dağı eteklerindeki bağ evleri bölgesinde saklandığı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçenler

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.E., Aslanbey Mahallesi'nde gözaltına alındı. Zanlının üzerinde 1 tabanca ile 48 fişek ele geçirilirken, bağ evleri bölgesinde yapılan aramada 1 tabanca daha bulundu.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

