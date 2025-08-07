Kahramanmaraş'ta Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Boğuldu

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen üzücü bir vakada, Furkan Gül (20), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için gittiği Ceyhan Nehri'nde dengesini kaybederek suya düştü.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, Furkan Gül, Yapraklı Mahallesi kırsalında balık tutmaya çalışırken bir anda dengesini kaybederek nehre düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle hemen sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekiplerine haber verildi.

Dalgıç Ekiplerinin Çalışmaları

Yardım ekipleri olay yerine intikal ederek, dalgıç ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda, Gül'ün cesedi su yüzeyine çıkarıldı.

Cenaze İşlemleri

Olayın ardından Furkan Gül'ün cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak gerekli işlemlerin yapılması için hazırlandı. Bu acılı olay, bölgedeki halk arasında derin bir üzüntü yarattı.

