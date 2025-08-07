DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Kahramanmaraş'ta Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Boğuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen Furkan Gül, boğuldu. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:44
Kahramanmaraş'ta Balık Tutarken Nehre Düşen Genç Boğuldu

Kahramanmaraş'ta Trajik Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen üzücü bir vakada, Furkan Gül (20), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için gittiği Ceyhan Nehri'nde dengesini kaybederek suya düştü.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, Furkan Gül, Yapraklı Mahallesi kırsalında balık tutmaya çalışırken bir anda dengesini kaybederek nehre düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle hemen sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekiplerine haber verildi.

Dalgıç Ekiplerinin Çalışmaları

Yardım ekipleri olay yerine intikal ederek, dalgıç ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda, Gül'ün cesedi su yüzeyine çıkarıldı.

Cenaze İşlemleri

Olayın ardından Furkan Gül'ün cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak gerekli işlemlerin yapılması için hazırlandı. Bu acılı olay, bölgedeki halk arasında derin bir üzüntü yarattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu....

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu....

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi