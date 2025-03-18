Kahramanmaraş'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

Kahramanmaraş'ta Anma ve Onurlandırma Töreni Gerçekleşti

Kahramanmaraş, şehit aileleri ve gazilerine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratısının takdim edildiği bir törene ev sahipliği yaptı. Bu anlamlı etkinlik, Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törenin Başlangıcı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve program, Çanakkale destanı orotoryosu, müzik dinletisi ve öğrencilerin şiir okumalarıyla devam etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlikte toplamda 11 şehit yakını ve 6 gaziler Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı. Törende yer alan önemli isimler arasında Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman gibi birçok yetkili bulunmaktaydı.

Katılımcılar

Törene, Türkiye Muharip Gaziler Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve çok sayıda şehit yakını, gazi, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş'ta 11 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kahramanmaraş'ta 11 şehit yakını ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.