Kahramanmaraş'ta Divanu Lugati't-Türk Sempozyumu Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Tarihi Sempozyum

Türk Dil Kurumu tarafından organize edilen "Yazılışının 950. Yılında Uluslararası Divanu Lugati't-Türk Sempozyumu", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türk Dil Kurumu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türk Dilinin Önemine Dikkat Çekildi

Programın açılışında konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, dillerin söz varlıkları ile gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Mert, "Dünyada dili gelişmiş kendisi geri kalmış bir medeniyet yoktur ve olamaz" ifadelerini kullandı.

Divanu Lugati't-Türk'ün Değeri

Mert, ayrıca eserinin sadece bir sözlük değil, aynı zamanda ansiklopedik bir değere sahip olduğuna vurgu yaptı. "Dil ile kültürün birbirine bağlı olduğunu unutmamalıyız. Kelimeler, yaşadığı sürece kültürü aktarır ve bu durum dilin varlığını sürdürebilmesi için gereklidir" dedi.

Kahramanmaraş Valisi ve Diğer Konuklar

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Divanu Lugati't-Türk üzerine yapılan incelemelere değinerek, bu eserinin Türk dillerinin kökenini yansıttığını aktardı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, eserin Kaşgarlı Mahmud tarafından yazıldığını hatırlatarak, Türk dilinin zenginliğine vurgu yaptı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, UNESCO ile eserin arasındaki bağı anlattı. Programa, çeşitli üniversitelerden ve kuruluşlardan birçok önemli isim katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ) Türk Dil Kurumu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Yazılışının 950. Yılında Uluslararası Divanu Lugati't-Türk Sempozyumu" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, programın açılışında konuşma yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ) Türk Dil Kurumu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Yazılışının 950. Yılında Uluslararası Divanu Lugati't-Türk Sempozyumu" gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, programın açılışında konuşma yaptı.