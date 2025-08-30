DOLAR
Kahramanmaraş'ta Engelli Hatice Alkan'ın Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Göksun'da engelli Hatice Alkan'ın gelinlik giyme hayali, temsili düğünle Göksun Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:45
Temsili düğünle hayal gerçek oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, engelli Hatice Alkan'ın düğün ve gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü.

Her gittiği düğünde gelinleri görünce duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Hatice Alkan (39)'ın gelinlik giyme isteği, ailesinin talebi üzerine Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce'nin desteğiyle yerine getirildi.

Düzenlenen temsili düğünde Alkan, beyaz gelinliğiyle unutulmaz anlar yaşadı. İlçe protokolü, Alkan ailesinin yakınları ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören boyunca Hatice Alkan ve davetliler gönüllerince eğlendi.

Protokolden duygusal mesajlar

Belediye Başkanı Selim Cüce, Alkan'ın hayaline ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hatice kızımız düğünlerimizin neşesiydi. Bugün ailesinin isteğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Çok mutluyum, Rabbimden ailemize sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Kaymakam Mustafa Emre Kılıç da Hatice Alkan'ın sevincinin tüm ilçeye örnek olduğunu ifade ederek, "Hatice kardeşimizin mutluluğu bizleri de mutlu etti. Bu sevinç komşuluk ve kardeşlik görevidir. Devletimiz vatandaşlarının her anında yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.

