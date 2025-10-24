Kahramanmaraş'ta Eski Koca Tarafından Öldürülen Anne ve Kızı Defnedildi

Kahramanmaraş'ta anne ve kız toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Fatma Funda Görkem (37) ve Gülistan Görkem (69)'in cenazeleri, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Aile bireyleri ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 22 Ekim'de, Hakan Y adlı şüpheli, eski eşi Fatma Funda Görkem ve annesi Gülistan Görkem'i öldürmüş, üvey kızını yaralamıştı. Kaçan zanlı, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta silahla intihar etmişti.

