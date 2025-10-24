Kahramanmaraş'ta Eski Koca Tarafından Öldürülen Anne ve Kızı Defnedildi

Kahramanmaraş'ta eski kocası tarafından öldürülen Fatma Funda ve annesi Gülistan Görkem'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:28
Kahramanmaraş'ta Eski Koca Tarafından Öldürülen Anne ve Kızı Defnedildi

Kahramanmaraş'ta anne ve kız toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Fatma Funda Görkem (37) ve Gülistan Görkem (69)'in cenazeleri, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Aile bireyleri ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 22 Ekim'de, Hakan Y adlı şüpheli, eski eşi Fatma Funda Görkem ve annesi Gülistan Görkem'i öldürmüş, üvey kızını yaralamıştı. Kaçan zanlı, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta silahla intihar etmişti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor