Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek: Sessiz Eylemler 30. Günde

Kahramanmaraş'ta vatandaşların Filistin'e destek için başlattığı sessiz eylemler 30. günde, Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesinde tiyatro gösterileriyle devam etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:50
Mahallede tiyatro gösterileriyle dikkat çektiler

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz eylemlerine 30. günde devam etti.

Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesinde bir araya gelen grup, bu kez farkındalık oluşturmak için tiyatro gösterileri sahneledi.

Toplanan grup adına açıklama yapan Çağrı Kibarkaya, şunları söyledi:

"30 gündür devam eden eylemlerimiz bundan sonra da sürecek. Filistin'deki zulmü dünyaya duyurmak, onların sesi olmak için buradayız. Biz bir topluluk değil, gönüllü iyilikseverleriz. Bu mesele sadece bugünün değil, 70-100 yıldır süregelen bir zulümdür. Biz İsrail'i ve destekçilerini boykot ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak istiyoruz. Ateşkes yapılmış olabilir ama bunun gerçekçi olduğuna inanmıyoruz."

Eylem açıklamanın ardından bir süre daha sessiz şekilde sürdü; grup daha sonra dağıldı.

