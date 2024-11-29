Kahramanmaraş'ta Gazze ve Savaş Bölgelerine Destek Çağrısı Yapıldı

Kahramanmaraş Platformu'ndan Destek Açıklaması

Kahramanmaraş'ta, Gazze ve savaş bölgelerine destek amaçlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İHH gönüllüsü Muhammet Yusuf Bülbül, uzun süredir devam eden insani krizlerin dünya genelinde milyonlarca insanı temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığını belirtti.

Savaşın Yarattığı İnsani Trajediler

Bülbül, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği "Sizi bekliyorlar" projesi ile zor durumdaki insanlara umut olma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti. Kahramanmaraş ve ülke genelindeki sivil toplum kuruluşlarının, savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı çalışmalarla milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attığını vurguladı.

Yardım Faaliyetleri ve Projeler

Bülbül ayrıca, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Yemen, Afganistan ve Somali gibi çatışma bölgelerinde göç eden insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını paylaştı. Aşağıda belirtilen yardımların sağlandığını belirtti:

Barınma desteği sağlayarak yüz binlerce insanın olumsuz hava koşullarından korunması için çadır kentler, konteyner evler ve geçici barınma alanları oluşturulmuştur.

Acil ihtiyaçları karşılamak için milyonlarca ton gıda yardımı yapılmıştır.

Mobil klinikler ve sahra hastaneleriyle hasta ve yaralıların tedaviye erişimi sağlanmıştır.

Çatışmalardan en fazla etkilenen çocukların educationlarına devam edebilmeleri için okullar ve eğitim materyalleri temin edilmiştir.

Ailesini kaybeden çocuklar için yetimhaneler inşa edilmiş ve bakımları üstlenilmiştir.

Grup, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla, Abdulhamithan Camii önünde basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla, Abdulhamithan Camii önünde basın açıklaması yapıldı.