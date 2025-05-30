Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 13 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen büyük bir kaçak silah operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda yakalanan 13 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Kahramanmaraş, Antalya ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Elde Edilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 150 tabanca fişeği, 125 av tüfeği fişeği ve 4 tabanca şarjörü ile 1 kılıç ele geçirildi.

Yargılama Süreci

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç kişinin ise işlemleri devam etmekte.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 150 tabanca fişeği, 125 av tüfeği fişeği ve 4 tabanca şarjörü ile 1 kılıç ele geçirildi.