Kahramanmaraş'ta Kalp Pili Enfeksiyonu Başarılı Operasyonla Giderildi

Kahramanmaraş'ta kalp pili enfeksiyonu başarıyla tedavi edildi

HG Hospital'da tedavi gören 68 yaşındaki İbrahim Cebelier'de, 3 yıl önce takılan üç kablolu kalp piline bağlı gelişen enfeksiyon, yapılan cerrahi müdahale ile giderildi. Hastanın pil kablolarının zamanla cilt üzerinden görünür hale gelmesi ve enfeksiyon oluşması üzerine risk artışı tespit edilerek tedavi planı oluşturuldu.

Operasyon ve değerlendirme

Yapılan tetkikler sonucunda, kalp pilinin ve kablolarının tamamen çıkarılmasına karar verildi. İşlem öncesi ve sonrası bakım adımları titizlikle planlandı ve uygulandı. Cerrahi müdahale, enfeksiyonun ilerlemesini engellemek ve hastanın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Doktorun açıklaması

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer, işlemin nadir görülen ve yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu belirterek, "Hastamızda kalp pili kablosu cilt üzerinden görünür hale gelmişti ve enfeksiyon mevcuttu. Hem kalp pilini hem de kablolarını, özel malzemeler ve uygun teknikler kullanarak başarıyla çıkardık. Bu tür işlemler oldukça risklidir ancak merkezimizde sorunsuz şekilde tamamladık" dedi.

Hasta yakınından teşekkür

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirten Doç. Dr. Göçer, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hasta yakını Zehra Cemile ise, "Hastamız 3 kez anjiyo oldu, bir kez de bypass ameliyatı geçirdi. Hocamızın çok başarılı bir doktor olduğunu duyduk ona inandık ve güvendik. Operasyonu sorunsuz başarılı bir şekilde tamamladı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

