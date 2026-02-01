Kahramanmaraş'ta Kalp Pili Enfeksiyonu Başarılı Operasyonla Giderildi

Kahramanmaraş HG Hospital'da, 3 yıl önce takılan üç kablolu kalp piline bağlı enfeksiyon, başarılı bir operasyonla giderildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:07
Kahramanmaraş'ta Kalp Pili Enfeksiyonu Başarılı Operasyonla Giderildi

Kahramanmaraş'ta kalp pili enfeksiyonu başarıyla tedavi edildi

HG Hospital'da tedavi gören 68 yaşındaki İbrahim Cebelier'de, 3 yıl önce takılan üç kablolu kalp piline bağlı gelişen enfeksiyon, yapılan cerrahi müdahale ile giderildi. Hastanın pil kablolarının zamanla cilt üzerinden görünür hale gelmesi ve enfeksiyon oluşması üzerine risk artışı tespit edilerek tedavi planı oluşturuldu.

Operasyon ve değerlendirme

Yapılan tetkikler sonucunda, kalp pilinin ve kablolarının tamamen çıkarılmasına karar verildi. İşlem öncesi ve sonrası bakım adımları titizlikle planlandı ve uygulandı. Cerrahi müdahale, enfeksiyonun ilerlemesini engellemek ve hastanın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Doktorun açıklaması

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kemal Göçer, işlemin nadir görülen ve yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu belirterek, "Hastamızda kalp pili kablosu cilt üzerinden görünür hale gelmişti ve enfeksiyon mevcuttu. Hem kalp pilini hem de kablolarını, özel malzemeler ve uygun teknikler kullanarak başarıyla çıkardık. Bu tür işlemler oldukça risklidir ancak merkezimizde sorunsuz şekilde tamamladık" dedi.

Hasta yakınından teşekkür

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirten Doç. Dr. Göçer, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hasta yakını Zehra Cemile ise, "Hastamız 3 kez anjiyo oldu, bir kez de bypass ameliyatı geçirdi. Hocamızın çok başarılı bir doktor olduğunu duyduk ona inandık ve güvendik. Operasyonu sorunsuz başarılı bir şekilde tamamladı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalp pili enfeksiyonu başarılı operasyonla giderildi

Kalp pili enfeksiyonu başarılı operasyonla giderildi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas 2026 'Çiçek Yılı'na Hızlı Başlangıç: Başkan Yalçın Essen'de İlham Aldı
2
Mersin'de Yarıyıl Tatili Şenliklere Dönüştü: Bilim, Sanat ve Doğa Etkinlikleri
3
Zayıflama İğneleri ve Tiroit Kanseri: Uzmandan Kritik Uyarı
4
AKOM uyardı: İstanbul'da akşam poyrazı, Pazartesi karla karışık yağmur
5
Antalya ve Muğla Gençlik Meclisleri Kardeşlik Protokolü İmzalıyor
6
Hava 61 Ambulans Helikopteri 2025'te 299 Hastayı Nakletti
7
Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: 97 yaşında veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları